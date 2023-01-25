شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية و51 حزبا يشاركون فى احتفال تحالف الأحزاب المصرية بعيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك 52 حزبا سياسيا ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين فى احتفال تحالف الأحزاب السياسية بعيد الشرطة فى الذكرى 71 والذى أقيم برعاية النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الاحزاب المصرية.

وتم خلال الحفل قيام أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بتكريم 10 نن قيادات الشرطة و14 من أسر شهداء الشرطة تقديرا لهم ولما تقدمه الشرطة المصرية من تضحيات وعطاء.

وأعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية أن هذه الاحتفالية هي رسالة تكريم وتقدير لرجال الشرطة بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كما وجه أسر شهداء الشرطة رسالة شكر وتقدير للنائب تيسير مطر على إقامة هذه الاحتفالية وأيضا لرؤساء أحزاب التحالف.