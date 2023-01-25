"وكيل خطة النواب": إضافة 30 مليون جنيه لتجديد خطوط مياه الشرب بسوهاج

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القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ،إضافة مبلغ 30 مليون جنية للخطة الاستثمارية لمحافظة سوهاج لإحلال وتجديد خطوط مياة الشرب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز طما وطهطا وجهينة، وذلك بناء على الطلب المقدم منه والنائب نشأت فؤاد عباس عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة بسوهاج عضو لجنة الخطة والموازنة، والذى وافقت عليه

وأوصت به لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والصادر بها موافقة بموازنة العام المالي ٢٣/٢٢، بزيادة الخطة الاستثمارية لمحافظة سوهاج بمبلغ 30 مليون جنيه لهذا الشأن.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طما وطهطا وجهينة بسوهاج مصطفى سالم أنه جارى البدء فى تنفيذ اعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بقيمة 30 مليون جنيه منها 15 مليون جنيه بمركز طهطا و 10 مليون جنيه بمركز طما و 5 مليون جنيه بمركز جهينة والتى من المقرر الانتهاء منها فى مايو 2023 .

و أشار سالم الي أن خطة الاحلال والتجديد تستهدف تغير خطوط المياه القديمة بخطوط جديدة بلاستيكية وتدعيم ورفع كفاءة منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب للمناطق المستهدفة و أن اعمال الاحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمدينة طهطا تتم بشارع الشيخ فتحي طهطاوي وشارع مسجد الشيخ غريب وشارع مسجد ابو القاسم وشارع ترعة نجع حمادي وشارع الشيخ طه ونزله سليم الكاشف ومنطقه الفخرانيه وشارع المقابر وشارع مدرسة السلام وشارع طريق بنهو وتفرعاته وشارع صلاح سالم القبلي بتفرعاته وشارع مدرسة التحرير وكذلك ساحل طهطا تفرعات شارع ابو كلام وتفرعات شارع النوايب وشارع الاشتراكية القبلي والتى يستفيد منها 70 الف نسمة.

وذكر سالم أن أعمال الاحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمركز طما تتم بشارع الاتحاد وتفرعاته وشارع طلعت حرب وشارع الردمة وشارع الطناطوة واستكمال شارع مدرسة السلام ونجع الشيخ بطريق السوق وساحل طما الغربى البحرى والغربى القبلى والتى يستفيد منها 38 الف نسمة.

كما تتم اعمال الاحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمركز جهينة بشارع عمر بن الخطاب غرب منطقة الصنايع وكذلك قرية نزة المحزمين والشريفة الغربية ونجع الحويج بجهينة الشرقية والتى يستفيد منها 45 الف نسمة.