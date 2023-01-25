شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود القط فى صالون "التنسيقية": هناك تطور إيجابى فى تقديم المحتوى الدرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، إن الدراما المصرية دائما فى الريادة، ولكن المنافسة أصبحت شديدة، وهناك تطور إيجابي في تقديم المحتوى الدرامي، مشددًا على أهمية المحتوى الدرامي الهادف الذي يلبي احتياجات الأسرة والطفل المصري، لأن الفن يؤثر بشكل كبير في حياة المواطن - جاء ذلك بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال جلسته النقاشية بعنوان" الدراما وصناعة المحتوى".

وناقش الصالون عدد من المحاور أبرزها أسباب تراجع دور الدراما في المجتمع خلال العقود الماضية ولماذا أصبح الكثير منها يبث السموم في عقول شبابنا، وما هي أسباب حصر الأعمال الدرامية في موسم واحد وهو الموسم الرمضاني على مدار أعوام طويلة، كما ناقش الصالون مع الضيوف أسباب انتشار العنف في الدراما المصرية وعوز ذلك إلى تقديم صورة معبرة عن الشارع المصري ، وتطرق النقاش أيضا إلى أسباب انتشار موضة النجم الواحد في الأعمال الدرامية وقلة البطولات المشتركة.

أدار الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والفنانة القديرة صفاء الطوخي، والنائب نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، والفنان عزوز عادل الممثل وعضو بمجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني.