شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول يكشف سبب تراجع أداء محمد صلاح.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام جلين جونسون نجم ليفربول السابق، بالكشف أسباب تراجع أداء المحترف المصري محمد صلاح لاعب الفريق الإنجليزي.

ويعاني محمد صلاح لاعب ليفربول، بالغياب عن التهديف، وسط نزيف من الفريق الإنجليزي للنقاط.

ونشرت شبكة "Lord Ping"، تصريحات لـ جونسون عن محمد صلاح: أداء محمد صلاح يمكن أن يتلخص في عدد من الأشياء، الثقة علىوجه الخصوص، من الصعب تحديد ماهيتها، من الواضح أن المهاجمين يحتاجون إلى أهداف، والتي لم يسجلها مو كثيرًا في الآونة الأخيرة.

وأضاف: لا أعتقد أن محمد صلاح فقط، بصفته جناح، يتعين على زملائه في ليفربول العمل بجد للاستحواذ على الكرة، لذلك عندما تحصلعليها يجب أن تكونوا مباشرين في تجاه المرمى.

وتابع: في مباراة تشيلسي الأخيرة، تراجع محمد صلاح وهارفي إليوت كثيرًا، بدا الأمر كما لو أنهما لا يملكان الطاقة الكافية لمواجهةمدافعي الخصم، أرى أن هناك مشاكل أكبر من الثقة.

وأتم: ليفربول لا يلعب بشكل جيد، الكرة لا تصل إلى مناطق معينة من الملعب بالسرعة الكافية، عندما تصل يكون هناك تباطؤ شديد في كلاالطرفين من الملعب، من الواضح أن الفريق يعاني بسبب أداء اللاعبين الفردي، يجب أن يتحسن ذلك.