انت الان تتابع خبر التربية توضح حول حديث نبوي "مكذوب" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه إشارة الى الصورة التي نُشرت هذا اليوم عن وجود حديث نبوي مكذوب في اسئلة امتحانية بمدرسة الكرمة التابعة لتربية الأنبار خلال امتحانات نصف السنة للصف الرابع الابتدائي، نود أن نوضح أن نسخة الأسئلة المنشورة مُزورة وفيها تحريف واضح، إذ قام المزور بتغيير كلمة "العبارة التالية" الى "الحديث النبوي".وأكدت الوزارة، أنها "تحتفظ بحقها القانوني في مُلاحقة من يقوم بتزوير الحقيقة وتحريفها بهدف استهداف الثقة بالعملية التربوية والتقليل منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".