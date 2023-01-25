انت الان تتابع خبر العراق واليونسكو يبحثان تنظيم قطاع الإنترنت والمعلومات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الداخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الشمري التقى في مقر الوزارة، فونتاني. حيث جرت مناقشة جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، التي تخص مشاريع اليونسكو بالعراق وعلى رأسها تنظيم قطاع الإنترنت والمعلومات بما يضمن سلامة الاستخدام ومكافحة الجرائم الرقمية وتحسين حرية التعبير عن الرأي ومحو الأمية الرقمية والمعلوماتية.وقد اتفق الجانبان، وفق البيان، على "عقد اجتماع موسع مع مديرية التدريب مديرية الاتصالات والنظم المعلوماتية، فضلا عن التنسيق المباشر مع دائرة العلاقات والإعلام لتنفيذ جملة نشاطات وبرامج في هذا الصدد".

وحث الشمري، منظمة اليونسكو على "المضي في مشاريعها الخاصة بحماية الصحفيين وسلامتهم وتعزيز حرية التعبير عن الرأي والفهم المتبادل بين رجال الأمن والصحفيين".

من جانبه، أكد سفير المنظمة "مضي اليونسكو في دعم جهود وزارة الداخلية وتعزيز مشاريعها مع استعدادها للتعاون بالشكل الذي تراه الوزارة مناسباً لها".

