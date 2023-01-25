انت الان تتابع خبر بعد ارسال المانيا دبابات لأوكرانيا.. بوتين: لن نسمح بتهديد أراضينا التاريخية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بوتين في تصريحات صحفية أن "روسيا وُلدت دولة واحدة متعددة الجنسيات"، لافتاً إلى أن "الغرض من العملية العسكرية في أوكرانيا هو حماية روسيا".

من جانبها، وصفت السفارة الروسية في برلين قرار ألمانيا تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد بأنه "خطير للغاية".



ونقلت وكالة سبوتنيك للأنباء عن السفارة قولها إن "قرار ألمانيا يأخذ الصراع إلى "مستوى جديد من المواجهة".

ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن المستشار أولاف شولتس قوله في بيان "يأتي القرار استكمالا لدعمنا المعروف لأوكرانيا قدر استطاعتنا. نتحرك بأسلوب منسق عن كثب على المستوى الدولي".

وأشار شولتس إلى "إجراء تدريب لقوات أوكرانية في ألمانيا"، مضيفا أن "برلين ستقدم أيضا مواد لوجيستية وذخيرة إلى جانب 14 دبابة من طراز ليوبارد".



وعبرت عدة دول، بينها بولندا وفنلندا وهولندا، عن استعدادها لتسليم هذه الدبابات الثقيلة التي تطالب بها كييف بالحاح.

ومن المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة تزويد اوكرانيا بدبابات من طراز أبرامز، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

