شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ يستقبل سفير الاتحاد الأوروبى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس حازم عمر رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بجمهورية مصر العربية.

وتبادل الجانبان الآراء بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك الثنائى لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى بصفته أكبر شريك تجارى لجمهورية مصر العربية، وعلي الصعيد الإقليمي لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية وسبل دعم الاستقرار وإعادة البناء فى ليبيا، وتعزيز أمن البحر المتوسط، وعلي الصعيد الدولي بشأن جهود الحلول الدبلوماسية نحو إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأعرب كريستيان برجر سفيرالاتحاد الأوروبي عن بالغ تقديره واحترامه الكامل لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والدور البارز الذى تقوم به لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ فى تناولها للقضايا الخارجية المحورية.

وتطلع سفيرالاتحاد الأوروبى لمزيد من الزيارات بين الطرفين لتبادل وجهات النظر والوقوف علي أهم القضايا التي تشغل الجانبين من أجل المساهمة في تحقيق نتائج إيجابية فيما يتعلق بالشأن الخارجي.