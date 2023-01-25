رئيسة البيرو تدعو إلى «هدنة وطنية»

25 يناير , 2023
ليما: على وقع مطالبة آلاف المحتجين لها بالاستقالة وإجراء انتخابات جديدة، دعت رئيسة البيرو دينا بولوارتي، اليوم الثلاثاء، إلى “هدنة وطنية”، وحثت على “الحوار والسلام والوحدة”.
وجاء ذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات التي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف أوقعت ما لا يقل عن 46 قتيلًا خلال صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
هذا وما زال العديد من سكان البيرو غاضبين بعد الإطاحة بالرئيس السابق بيدرو كاستيو، الذي اعتقل في 7 كانون الأول بعد محاولته حلّ البرلمان والحكم بمراسيم.
إذ اندلعت الاحتجاجات على الفور، وغذاها إلى حد كبير الغضب في المناطق الريفية الفقيرة في الجنوب، حيث يشعر السكان ومعظمهم من السكان الأصليين بأن كاستيو يمثل مصالحهم وليس مصالح نخب ليما.
فيما يطالب المتظاهرون بحل الكونغرس وإعادة صياغة الدستور.
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