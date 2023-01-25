طريقة إيقاف مشاهدة ذكرياتك عبر فيسبوك

نيويورك: الذكريات اليومية التي يعرضها فيسبوك يمكن أن تعود لنا بذكريات ومواقف تود نسيانها، فبدلاً من أن تتفاجأ بالذكريات المؤسفة، يمكنك تخصيص إعدادات فيسبوك لإخفائها، باتباع الخطوات التالية:-

– افتح تطبيق فاسيبوك على هاتفك

– اضغط على أشرطة الإعدادات في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة

-اختر الذكريات

-اضغط على أيقونة الترس في الزاوية العلوية اليمنى

– يمكنك الاختيار بين كل الذكريات أو اللمحات أو لا شيء.

تعني جميع الذكريات أن فيسبوك سيعرض لك جميع ذكرياتك من ذلك اليوم، وستظهر لك ميزة Highlights فقط مقاطع فيديو ومجموعات خاصة ولا يعني أي شيء أنك لن تتلقى إشعارات بشأن أي ذكريات.

إذا كنت تريد شيئًا أكثر تحديدًا يمكنك اختيار إخفاء الذكريات التي تتضمن مستخدمين معينين ونطاقات زمنية محددة.

اتبع الخطوات المذكورة لكن بدلاً من ذلك، انقر فوق الأشخاص واكتب اسم المستخدم الذي تريد إخفاءه من ذكرياتك.

لن يتم إخطار المستخدم (المستخدمين) ، وسيتم حفظ اختياراتك تلقائيًا.

اتبع نفس الخطوات لإخفاء نطاقات التواريخ، ولكن في هذه الحالة، انقر فوق التواريخ.

يمكنك إدخال أي فترة زمنية تقريبًا – يوم أو أسبوع أو شهر أو عام كامل – بالعودة بالزمن إلى ما قبل عام 2000

عند الانتهاء اضغط فوق حفظ.