مقتل 3 في اطلاق نار بمتجر في ولاية واشنطن الأمريكية

نيويورك: قالت الشرطة إن ثلاثة أشخاص قتلوا في إطلاق نار بمتجر في وسط ولاية واشنطن الأمريكية فيما توفي المشتبه به بعد مطاردة استمرت ساعات.

وصرح قائد الشرطة مات موراي للصحفيين بأن الشرطة استُدعيت إلى منطقة ياكيما في واشنطن عندما عُثر على جثث ثلاثة أشخاص لم يتم التعرف على هويتهم، وأُطلق النار على ضحيتين داخل المتجر فيما قالت السلطات إنه عمل عنف عشوائي على ما يبدو، وأصيب ثالث بالرصاص في الخارج.

وقال موراي “إنه أمر عشوائي على ما يبدو. لم يكن هناك صراع واضح بين الطرفين… دخل رجل وبدأ في إطلاق النار”.

وبعدما فتح النار في المتجر، ركض المشتبه به، الذي عرفته السلطات بجاريد هادوك (21 عاما) عبر الشارع وأطلق النار على سيارة، قالت الشرطة إنه سرقها وهرب.

وبعد مطاردة استمرت لساعات، استدعى أحد أقارب هادوك السلطات إلى موقع كان يختبئ فيه المشتبه به. وقال موراي إن دوي أعيرة نارية سُمع أثناء اقتراب الشرطة قبل العثور على رجل، قال إن اسمه هادوك، مصابا.

وأضاف أنه لم يصب أي ضباط بجروح ولم يستخدموا القوة، وتوفي هادوك متأثرا بجراحه في مكان الحادث.

وياكيما هي مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 97 ألف نسمة في واشنطن، وهي منطقة زراعية تشتهر بمحاصيل التفاح ومصانع النبيذ.