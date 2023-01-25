ولي العهد السعودي يهنئ رئيس الوزراء العراقي بنجاح «خليجي 25» والفوز بالبطولة

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني، بمناسبتي نجاح العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة.

وقال ولي العهد: «يسرنا بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة، أن نعرب لدولتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من التقدم والنجاح لشعبكم وبلدكم الشقيق».