زيلينسكي يُطالب ماكرون بمنع الروس من المشاركة في الألعاب الأولمبية

24 يناير , 2023
كييف: دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إلى منع الرياضيّين الروس من المشاركة في الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس في 2024، وذلك مع مضي 11 شهرًا على الحرب الروسية في أوكرانيا.
وكتب زيلينسكي على منصّة تلغرام في أعقاب اتّصال هاتفي مع ماكرون: “لقد شددت بشكل خاص على أنّه لا ينبغي أن يكون للرياضيين الروس مكان في الألعاب الأولمبية في باريس”.
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