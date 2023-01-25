انت الان تتابع خبر الاعرجي: العراق يرفض أن يكون منطلقاً للاعتداء على دول الجوار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، النائب أرشد الصالحي؛ لبحث ملفات حقوق الإنسان والأمن وإعادة النازحين في تلعفر وسنجار، إلى جانب التعاون والتنسيق بين مستشارية الأمن القومي ومجلس النواب، في الملفات ذات الاهتمام المشترك".وأكد الأعرجي، أن "العراق يحترم سيادة الدول ويرفض أن يكون منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، وفي نفس الوقت يرفض انتهاك سيادته، مشيرا إلى أن تعزيز أمن واستقرار المنطقة يكون بالتفاهم والحوار والتعاون وتكاتف الجميع".