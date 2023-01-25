انت الان تتابع خبر إنخفاض مناسيب المياه توقف محطة توليد الطاقة في سد الموصل.. فيديو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مسطحات مائية ومواقع أو ابنية قديمة ظهرت وسط نهر دجلة بسبب انخفاض مناسيب المياه خلال الفترات السابقة الامر الذي دفع خبراء اقتصاد من اطلاق تحذيرات من خطورة كارثة إنسانية قد تحل بالبلاد بسبب نقص المياه بعد وصول منسوب بحيرة سد الموصل إلى أدنى مستوياتها.وبحسب الخبراء فان اعلى نسبة لمياه بحيرة سد الموصل تبلغ نحو ثماني مليارات متر مكعب، وحاليا هي أقل من اربعة مليارات وجزء منها خزين ميت بحدود ثلاث مليارات متر مكعب وهذا الانخفاض ادى الى توقف محطة توليد الطاقة الكهربائية في سد الموصل وظهور أطلال مدرسة تعود الى السبعينيات من القرن الماضي نتيجة انخفاض منسوب المياه في قرية خانكي المطلة على سد الموصل.

هذه التحذيرات دفعت الاوساط الاقتصادية الى دعوة الحكومة للتدخل والتفاوض مع دول الجوار ومنها تركيا وإيران من اجل اطلاق المياه الى داخل الاراضي العراقية عبر مناسيب الأنهار والتصرف بحكمة كون السدود الرئيسية في البلاد ما تزال تعاني من الجفاف.



فقر مائي متوقع في العراق خلال الصيف المقبل على الرغم من توقعات بهطول أمطار غزيرة خلال شهري شباط واذار المقبلين الا ان هذا وبحسب معنيين فان الخزين الاستراتيجي للمياه ليس بمأمن وسط تساؤولات عن دور الجهات الحكومية في حل ملف المياه مع الجوار واستغلال الاخير ورقة ضغط على العراق لتمرير مصالحه.