انت الان تتابع خبر المالكي: العراق يشهد حالة من الاستقرار السياسي والامني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم سفير روسيا الاتحادية لدى العراق ايلبروس كوتراشيف، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد ، فضلا عن مناقشة الوضع الإقليمي والدولي ".واوضح ان "العراق يشهد حالة من الاستقرار السياسي والامني في ظل حكومة جديدة تمثل كل مكونات الشعب العراقي"، داعيا "زيادة التعاون بين بغداد وموسكو في مختلف المجالات".

بدوره، جدد السفير كوتراشيف، "رغبة بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين ، كما اعرب عن تقديره للعراق وحرص قياداته على تقوية العلاقات مع روسيا وزيادة حجم التعاون في مختلف المجالات ".