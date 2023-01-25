فيتامينات ضرورية يحتاج إليها شعرك

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بغداد - ياسين صفوان - يمكن أن يحدث تساقط الشعر أو ترققه بسبب مجموعة متنوعة من الجناة، بما في ذلك نقص التغذية، لذلك في حين أن الفيتامينات والمكملات الغذائية ليست علاجاً معجزة، فإن الفيتامينات والمكملات الغذائية الصحيحة قد تحدث فرقاً في الطريقة التي يبدو بها شعركِ، ويشعر بها.فيما يلي، نظرة على أفضل الفيتامينات لنمو الشعر، التي يوصي بها بعض خبراء المكملات الغذائية.

ما الفيتامينات التي تساعد على نمو الشعر؟

يتأثر نمو الشعر وصحته بعدد من العوامل، بما في ذلك: التغذية، وعلم الوراثة والحالات الطبية والهرمونات وحتى الإجهاد.

ووجدت الأبحاث أن نقص الفيتامينات والمعادن المهمة لنمو الخلايا، ووظيفتها الطبيعية، قد يساهم في تساقط الشعر، لذلك تعتبر الفيتامينات ضرورية لنمو الشعر الصحي، وقد تساعد على منع تساقط الشعر وترققه، وتشمل أفضل الفيتامينات لنمو الشعر (ب، ود، وهـ)، والزنك، والبيوتين، والحديد.



فيتامينات (ب):فيتامينات (ب) المعقدة تلعب دوراً في نمو الشعر، وهي ضرورية لعملية التمثيل الغذائي، ووظيفة الجهاز العصبي.ولا عجب في أن فيتامينات (ب)، مثل: فيتامين ب7 (بيوتين)، وب 12، مهمة لتقوية الشعر وتكييفه. وأظهرت الأبحاث أنه يمكنك الوصول بسهولة إلى الجرعة اليومية لفيتامينات (ب)، عن طريق اتباع نظام غذائي متوازن، ويمكن العثور على فيتامينات (ب) في مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك: الحبوب الكاملة واللحوم والأسماك والبيض الكامل والمكسرات والأفوكادو بنسبة 100%.

البيوتين:

البيوتين، المعروف أيضاً باسم فيتامين (ب7)، هو فيتامين (ب) معقد، وغالباً يوصف للحصول على فوائد نمو الشعر. وللبيوتين وظائف في إنشاء خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين والمواد المغذية إلى فروة الرأس وبصيلات الشعر، كما أنه يلعب دوراً في إنتاج الكيراتين، وهو مكون رئيسي للشعر. وأفضل طريقة للحصول على المزيد منه هي تناول الأطعمة الغنية بالبيوتين، مثل: الحليب والبيض والموز والسلمون والبطاطا الحلوة واللوز.

إذا كنت تشعرين أنك بحاجة إلى دفعة إضافية، فتحدثي إلى طبيبك للحصول على جرعة إضافية من مكملات البيوتين للشعر والجلد والأظافر.

فيتامين (سي):

فيتامين (سي) ليس جيداً فقط للحفاظ على المناعة، بل قد يجعل الشعر أقوى أيضاً. ويعتبر فيتامين (سي) مضاداً قوياً للأكسدة، وضرورياً لنمو الشعر الصحي، إذ ينشط الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك فروة الرأس. وعندما تكون هناك زيادة في الدورة الدموية بفروة رأسك، يكون هناك تحفيز أكبر لبصيلات شعرك، ما قد يساعد في تعزيز نمو الشعر.

الحديد:

يلعب الحديد دوراً مهماً بشكل مدهش في نمو الشعر أيضاً، وتشير الأبحاث في مجلة العلوم الطبية الكورية إلى وجود صلة بين نقص الحديد وفقدان الشعر بين النساء.

وهذه المغذيات الدقيقة تعزز الدورة الدموية، وتساعد على نقل الأكسجين إلى خلاياك بشكل أكثر كفاءة، ما قد يساعد في نمو الشعر.

وإذا لم تحصلي على ما يكفي من الحديد، فلن يتمكن جسمكِ من إنتاج ما يكفي من الهيموغلوبين، ما سيؤدي إلى تعثر توصيل الأكسجين إلى فروة رأسك، والمساهمة في تساقط الشعر.

الكيراتين:

يلاحظ أن الكيراتين هو بروتين ينتجه الجسم بشكل طبيعي، ويشكل شعرنا وبشرتنا وأظافرنا، وهناك العديد من مكملات الكيراتين التي تدعي أنها تساعد في نمو الشعر.

حاولي الحصول على الكيراتين بطريقة أكثر طبيعية، عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل: البيض والفاصوليا والأسماك واللحوم، بدلاً من تناول الحبوب.

فيتامين (د):

قد يؤدي نقص فيتامين (د) إلى تساقط الشعر، حيث يتم استقلاب فيتامين (د) في الجلد بواسطة الخلايا الكيراتينية، وهي خلايا الجلد التي تنتج الكيراتين، وعندما لا يكون لدى الجسم ما يكفي من فيتامين (د)، تواجه الخلايا الكيراتينية في بصيلات الشعر صعوبة في تسهيل نمو الشعر، ما يؤدي إلى تساقطه وفقدانه.

الزنك:

الزنك معدن لا يحتاجه الجسم إلا بكميات صغيرة لكنه قوي، ويلعب دوراً في كل شيء، من نمو الخلايا إلى إنشاء الحمض النووي.

وترتبط مستويات منخفضة من الزنك بتساقط الشعر، وضعف التئام الجروح، لذلك يُوصى بتناول الأطعمة الغنية بالزنك، مثل: اللحوم والفاصوليا والمكسرات والبذور.