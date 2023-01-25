شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن رصف طرق وإنشاء كبارى فى قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب بمحافظة قنا، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا.

واستعرض النائب خالد أبو نحول، طلبات الإحاطة المقدمة منه بشأن سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف الشوارع الرئيسية والداخلية بمركزى أبو تشت وفرشوط بمحافظة قنا، فضلاً عن ضرورة رصف مدخل المدينتين والطرق التي استحدثت نتيجة الامتداد العمراني للمدينة والرقى بالمركزين، وذلك لتحسين جودة حياة المواطنين، مشيراً إلى أن هناك حاجة ملحة لرصف وتأهيل هذه الطرق تيسيرا على المواطنين في الحركة والتنقل.

كما استعرض "نحول" طلب إحاطة بشأن توقف تنفيذ أعمال كوبري كوم يعقوب – مركز أبو تشت – محافظة قنا، الذى يربط بين العديد من القرى ويمثل أهمية كبيرة للمواطنين، وطلب إحاطة بشأن تهالك كوبرى نجعى الزهرة والنخلة التابعين لقرية النجوع – مركز فرشوط – محافظة قنا، مع العلم أن هذا الكوبرى يربط بين البلدة وكل نجوعها الكائنة بالجهة الشرقية، مطالبا باستكمال تنفيذ أعمال إنشاء الكوبرى، وتأهيل كوبرى نجعي الزهرة والنخلة، لتسهيل حركة المواطنين.

وطالب بإنشاء كوبري بنجع الشيخ الشرقاوي وإحلال وتجديد الكوبري القديم القائم الذي يربط بين قرية نجع الشيخ الشرقاوي وقرية العركي والقرى التابعة لها، حيث أصبح هذا الكوبري يمثل خطراً شديداً على المواطنين نظراً لتهالكه الشديد وحالته المتردية وتعرضه للسقوط فى أى وقت.

كما تنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الفتاح محمد شحات، بشأن إنشاء طريق بداية من كوبري الزرقة الغربي يمر شمالاً للقادم من العزب ماراً بأرض أملاك الري ويمر يميناً إلى الجهة الشرقية من مصرف الزرقة ويمتد حتى ترعة أبو حمار الغربية بطول 3 كيلو مترات، وذلك لتكون بديلاً عن كوبري الزرقة المتهالك الواقع على ترعة الفؤادية، الأمر الذي سيؤدي إلى سيولة حركة السير ويحد من المشاكل والمصادمات بين الأهالى.