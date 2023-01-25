شكرا لقرائتكم خبر عن اليونايتد يفسد مخطط نيوكاسل فى ضم رونالدو الموسم المقبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية أن حالة الإستفاقة التى يمر بها فريق اليونايتد فى الفترة الحالية، قد تساهم فى إحباط مخطط نيوكاسل بضم رونالدو الموسم المقبل، حيث يمتلك مسئولي الأخير إتفاق مع النصر حول عودة رونالدو إلى البيرميرليج فى حالة إذا تأهل نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

حيث أن اليونايتد يفصله نقطة واحدة على تجاوز نيوكاسل صاحب المركز الثالث، الشئ قد يلغي بند الإتفاق الثلاثي بين النصر ورونالدو ونيوكاسل حول عودة اللاعب للمشاركة فى دوري الأبطال، إذا ما خرج الفريق من المربع الذهبي للدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وسيصبح نيوكاسل مطالبا بالحفاظ على أحد المركزي الثالث والرابع من أجل ضمان المشاركة فى دوري الأبطال الموسم المقبل وإستقدام رونالدو على سبيل الإعارة من النصر.



محاولات قوية للتواجد فى دوري الأبطال

وأشارت العديد من التقارير أن نيوكاسل سيقاتل من اجل التواجد فى دوري الأبطال، حيث أن رونالدو يناسب مشروع الفريق الحالي فى تكوين فريق أسطوري يجمع بين عنصر الخبرة والشباب، الشئ الذي سيتحقق حال التواجد فى ذلك الحدث.

ومن جانبه يراقب رونالدو الوضع الحالي داخل نيوكاسل، بسبب كونه الهداف التاريخي لدوري الأبطال، والذي يسعي الحفاظ على هذا السجل التاريخي للاعب المدون بأسمه، فى ظل إقتراب ميسي من تحطيم رقمه القياسي.