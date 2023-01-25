انت الان تتابع خبر القضاء يصدر اعماما يخص النوادي الليلية (وثيقة) والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، اعماما بشأن اصطحاب الاحداث في النوادي الليلية ونثر الأموال.