انت الان تتابع خبر بسبب رأس الأسد.. نيكول سابا تهاجم كايلي جينر (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - هذه الإطلالة لم تكن محببة للجميع، ومنهم نيكول سابا والتي انتقدتها واعتبرت أن الفكرة مرفوضة ومستفزة.

وشاركت نيكول صورة لـ كايلي على تويتر من عرض الأزياء، وعلقت عليها، "من كتر الافلاس بالافكار والابتكار صارت رؤوس الحيوانات موضة حتى نلبسها! وحتى لو مش حقيقي الفكرة مستفزّة ومرفوضة!".



وختمت قائلاَ، "ارحمنا يارب نحنا والحيوانات من جنون البني آدمين".إطلالة كايلي الصادمة، كانت الأبرز خلال العرض الذي قدمته دار Schiaparelli العريقة لعرض مجموعتها من أزياء ربيع وصيف 2023.

وارتدت جينر فستانا أسود طويل مكشوف الكتفين، يزينه من فوق الصدر رأس أسد كبير، من الفراء الصناعي، بحيث يبدو كأنه حقيقي، وهو من تصميم Daniel Roseberry لمصلحة دار Schiaparelli.

ولم تكن كايلي جينز الوحيدة التي ظهرت بتصميم يحتوي على جزء من الحيوانات، فقد طغت التصاميم المزينة برؤوس الحيوانات المهددة بالانقراض على معظم تصميمات Schiaparelli للصيف والربيع القادمين، بهدف تسليط الضوء على المخاطر التي تتعرض لها هذه الحيوانات، حيث أطلت Doja Cat أطلّت بتصميم أحمر من رأسها حتى أخمص قدميها، تزين بحبيبات الخرز الحمراء. بينما ظهرت نجود الرميحي بفستان أسود من دون أكمام، بالتطريزات الذهبية.