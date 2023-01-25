انت الان تتابع خبر بسبب خلافه مع المدير.. شيف يقذف "قنبلة صراصير" في المطعم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضافت الصحيفة أن توم ويليامز 25 عاماً، كان على خلاف مع صاحب المطعم الذي كان يعمل به حينها، بسبب تأخر الراتب الشهري، فقام بتهديه بإطلاق "قنبلة صراصير" في المطبخ.

وحين رفض صاحب المطعم دفع أجره، أقدم بعدها بيومين ويليامز على تنفيذ تهديده.



وقال المدعي العام أثناء جلسة المحاكمة، إن ويلايمز نفذ تهديده بعد يومين في المطعم الذي يعود تاريخ انشائه لأكثر من 170 عاماً.

وأضاف المدعي العام "دخل ويليامز المكان وأطلق عددا من الصراصير.. إنها أنواع من الصراصير غير المتوطنة هنا وتستخدم لإطعام الثعابين".

وتوصلت المحكمة إلى أن الموظفين اتصلوا على الفور بصحة البيئة ومكافحة الآفات وأغلقوا المطعم.

وقال صاحب المطعم في بيان قرأه المدعي العام "إن تأثير ما قام به المتهم على الموظفين والعائلات كبير.. الأمر لا يتعلق فقط بالشؤون المالية للشركة، بل كان الأمر يتعلق بكيفية انزعاج بقية الموظفين، وخاصة فريق المطبخ، مما حدث".



وتم إبلاغ المحكمة بأن المطعم دفع 22 ألف جنيه إسترليني، لشركة التأمين الخاصة بها لتغطية الضرر الناجم عن ذلك.

من جانبه حاول محامي المتهم تبرير ما اقترفه موكله قائلاً خلال المحاكمة إنه موكله قام بتصرف خاطئ لكنه كان في حالة غضب نتيجة تأخر الأجور، حيث أنه كان هناك نزاع مشروع لكن موكله أساء التصرف لأنه كان بحاجة ملحة إلى الأموال لعلاج ابنه الصغير.

وقضت المحكمة بسجن المتهم 17 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة عامين قائلة له: "هذه فرصتك الأخيرة. إذا انتهكت هذا سأعيدك إلى هنا"، خاصة أنه لدى المتهم 4 مخالفات سابقة وهي الضرب وحيازة سلاح أبيض وإحداث فوضى

