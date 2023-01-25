انت الان تتابع خبر السومرية تواكب التظاهرة امام البنك المركزي العراقي (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب مراسل السومرية، فقد بلغت اعداد المتظاهرين نحو 1000 شخصاً عند بوابة البنك المركزي العراقي والاعداد في تزايد".

وأفاد المراسل، ان "المتظاهرين اجتازوا حاجز قوات حفظ القانون الاول".ونظم العشرات من المتظاهرين، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي العراقي، على خلفية ارتفاع أسعار الدولار.

وأضاف، أن "التظاهرات انطلقت وسط اجراءات امنية مشددة في العاصمة بغداد".

وتخطت أسعار الدولار الـ160 الفاً مقابل كل مائة دولار خلال الشهر الأخير، بعد أن كانت مستقرة تحت حاجز الـ150 الف دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.