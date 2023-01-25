شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غرق سفينة شحن تقل 22 فردًا قبالة جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت قوات خفر السواحل بكوريا الجنوبية، اليوم الاربعاء، غرق سفينة شحن مسجلة في هونغ كونغ تقل 22 فردًا قبالة جزيرة جيجو الجنوبية، وتم إنقاذ 12 منهم، بينما يجري البحث عن الآخرين.

غرق سفينة شحن تقل 22 فردًا قبالة جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية

ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) فان طاقم السفينة "جين تيان" يتكون من 14 صينيًا و8 ميانماريين، وتنقل أخشابًا يبلغ وزنها 6،551 طنا، عندما أرسلت إشارة استغاثة في الساعة 3:07 صباحًا، في المياه الدولية على بعد 148.2 كيلومترا جنوب شرق مدينة سيوغويبو في جزيرة جيجو، وفقا لخفر السواحل.

وقال مسؤولون "تم إنقاذ 12 من أفراد الطاقم من قبل السفن الأخرى التي كانت تبحر بالقرب من الموقع، والمنقذين الآخرين، لكن 11 منهم كانوا فاقدين للوعي، ومن يتم إنقاذهم من المرجح أن يتم نقلهم إلى ناجازاكي اليابانية".

وتبين أن السفينة أرسلت أول إشارة استغاثة لها عبر نظام الاتصال الانتقائي الرقمي في الساعة 1:45 صباحًا. وفي آخر مكالمة هاتفية عبر الأقمار الصناعية مع خفر السواحل بعد نحو ساعة، قال قبطان السفينة إنهم سيتركون السفينة وإن جميع أفراد الطاقم سينزلون منها، وفقا للمسؤولين.