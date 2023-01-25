النائب حازم الجندى يستعد لإطلاق حملة شتاء دافئ بالغربية بالتنسيق مع "خيرك سابق".. صور

القاهرة - سامية سيد - واصل المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة حزب الوفد بالغربية استعداداته لإطلاق حملة شتاء دافئ والتى تتم بالتنسيق مع حملة خيرك سابق التى يقودها التحالف الوطنى للعمل الأهلي.

وقام رئيس لجنة الوفد بمحافظة الغربية بالإتفاق مع عدد من المصانع والانتهاء من تجهيز عدد كبير من البطاطين تمهيدا لتوزيعها على المواطنين من غير القادرين بمحافظة الغربية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه المهندس حازم الجندى مشاركته فى الحملة التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى تحت عنوان "خيرك سابق" والتى انطلقت فى مختلف محافظات الجمهورية لدعم قرابة 5 ملايين أسرة مصرية من خلال ثلاثة مراحل، ويتم من خلالها توزيع "كارت الخير" على الأسر المستفيدة، وبهذا الكارت تستطيع الأسرة شراء مستلزماتها الغذائية الضرورية بحد أدنى 300 جنيه وحد أقصى 500 جنيه، وكذلك توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة.

ويشارك رئيس لجنة حزب الوفد بمحافظة الغربية مبادرة "خيرك سابق"، من خلال مبادرة "شتاء دافىء" والتى تتم بالتعاون مع مبادرة خيرك سابق حيث يتم توزيع عدد كبير من البطاطين على الأسر الفقيرة داخل محافظة الغربية فى محاولة للتخفيف عن غير القادرين ويعقبها حملة أخرى تحت عنوان مبادرة إحنا معاك لتوزيع كراتين مواد غذائية على المواطنين.