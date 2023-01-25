شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السودان.. محتجون يضعون "المتاريس" لمنع إقامة فعاليات معرض الخرطوم الدولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استبق محتجون في السودان، الثلاثاء، فعاليات افتتاح معرض الخرطوم الدولي بوضع المتاريس على الطرقات الرئيسة المؤدية إلى مقر المعرض.

وقام المحتجون بمحاولة قطع الشوارع الرئيسة، ورشق المارة بالحجارة، ما أدى إلى إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

ويعد معرض الخرطوم الدولي أكبر تظاهرة اقتصادية في السودان، إذ تشارك فيه العديد من الدول، والشركات العالمية والإقليمية والمحلية، كما تقام على هامشه فعاليات مختلفة.

وينتظر كثير من المواطنين فعاليات معرض الخرطوم الدولي التي تقام، خلال كانون الثاني/ يناير من كل عام، إذ يعتبرونه فرصة للتعرف على عدد من المنتجات العالمية، كما يعد بالنسبة لهم ساحة للمتعة والترفيه، خاصة أنه يتضمن أنشطة ثقافية وفنية، ويشارك في لياليه كبار الفنانين والنجوم.

وتتزامن فعاليات معرض الخرطوم الدولي مع إزالة السلطات محال صغيرة "أكشاكًا" غير مقننة على الطريق المؤدي إلى أرض المعارض ببري شرق العاصمة الخرطوم.

وتمر البلاد بتجربة انتقال هشة عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، في نيسان/أبريل 2019، بينما تقود الآلية الأممية الأفريقية حاليًا عملية سياسية بين الأطراف لإنهاء الأزمة.

وشارك محتجون، الثلاثاء، في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم، في احتجاجات تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية، والمطالبة بفرض الأمن، ومجانية الصحة والتعليم.

وازدادت الأوضاع الاقتصادية سوءًا مع بدء السلطات فرض زيادة في رسوم الخدمات الحكومية، وهذه الخطوة جاءت متزامنة مع دخول عدد من القطاعات العمالية في إضراب عن العمل للمطالبة برفع الأجور من أجل القدرة على مواجهة المتطلبات اليومية.