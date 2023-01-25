شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين ناعية الزميل علام عبدالغفار: أثبت كفاءة مهنية فى عمره القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة الصحفيين، نقيبًا ومجلسًا، الكاتب الصحفي علام عبدالغفار، نائب رئيس تحرير الخليج 365، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وكان الراحل، رحمه الله، مثالًا للصحفي المتفاني في عمله، المُخلص لمهنته، فقد نجح رغم قصر مشواره الصحفي زمنيًا في اثبات كفاءة، وكسب محبة زملاءه لما اتسم به من خلق رفيع

الزميل الراحل حاصل على بكالوريوس إعلام قسم صحافة من جامعة القاهرة، والتحق بصحيفة الخليج 365 2008, وقيد بجداول نقابة الصحفيين يونية 2011، وتدرج حتى نائب رئيس تحرير، إلى جانب النجاح في تجارب مهنية بعدد من الفضائيات.

سائلين الله عز وجل أن يتغمد الزميل برحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان.