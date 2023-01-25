الفنانة صفاء الطوخى فى صالون "التنسيقية": العمل الدرامى الجيد يصل للمشاهد

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة صفاء الطوخى، إن الدراما تتأثر بالواقع والعمل الجيد الصادق يصل للمشاهد، مضيفة: جرعة الإعلانات في شهر رمضان كبيرة جدًا وتؤدي إلى عدم الانسجام، مؤكدة ضرورة إنتاج مسلسلات وأفلام علي مدار العام وليس شهر رمضان فقط، وشددت علي عدم تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على إنتاج الدراما، ودراسة احتياجات الأجيال الجديدة وتقديمها - جاء ذلك بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال جلسته النقاشية بعنوان "الدراما وصناعة المحتوى".

وناقش الصالون عدد من المحاور أبرزها أسباب تراجع دور الدراما في المجتمع خلال العقود الماضية، ولماذا أصبح الكثير منها يبث السموم في عقول شبابنا؟، وما هي أسباب حصر الأعمال الدرامية في موسم واحد وهو الموسم الرمضاني على مدار أعوام طويلة؟، كما ناقش الصالون مع الضيوف أسباب انتشار العنف في الدراما المصرية وعوز ذلك إلى تقديم صورة معبرة عن الشارع المصري، وتطرق النقاش أيضا إلى أسباب انتشار موضة النجم الواحد في الأعمال الدرامية وقلة البطولات المشتركة.

أدار الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والفنانة القديرة صفاء الطوخي، والنائب نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، والفنان عزوز عادل الممثل وعضو بمجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني.