شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية النواب: زيارة الرئيس السيسى للهند تجسيد لشراكة استراتيجية وبلورة لتوازن دولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للهند للمشاركة ضيفًا رئيسيًا فى احتفالات الهند بيوم الجمهورية تعكس المكانة والتقدير البالغين الذى تكنه الهند للقيادة المصرية ولدورها فى انتهاج سياسة خارجية متوازنة ومنفتحه على كافة القوى الدولية وفى مقدمتها جمهورية الهند التى تجمعها مع مصر علاقات تاريخية توطدت طوال 75 عاما خاصة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتابع كريم درويش في بيان اليوم أن هناك تماثل بين البلدين الصديقين باعتبارهما من القوى الصاعدة واتباعهما علاقات متوازنة عالميا تعبر عن شخصيتهما الدولية ومحورية دورهما ومكانتهما إقليميا ودوليا وهو ما يحد من حالة الاستقطاب التى يشهدها النظام الدولى الراهن على نحو اكثر حده وتأثيرا مما كان عليه الأمر فى الماضى.

وأردف درويش إلى أن مصر حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لمستوى العلاقات الاستراتيجية فى كافة المجالات تحقيقا للمصالح المشتركة لمصر والهند.