انت الان تتابع خبر الجيش الأمريكي يدرب القوات الأوكرانية على الدبابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجنرال خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال بشأن استعداد القوات الأمريكية لتدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام دبابات "أبرامز": "ليس بوسعي التعليق على الوضع مع دبابات "أبرامز" تحديدا، وأنا لا أشارك في تلك المناقشات، لكنني أعرف أنه مهما كان الطلب الموجه إلى الحرس الوطني، كنا ننفذ بالتنسيق مع الجانب الأوكراني منذ بدء شراكتنا في عام 1993".وأضاف هوكانسون أن عناصر الحرس الوطني الأمريكي كانوا يدربون القوات الأوكرانية في لفوف قبل بدء العملية العسكرية الروسية.

وتابع: "ونحن نواصل تدريبهم في ألمانيا على استخدام أنظمة الأسلحة وباقي الأشياء التي قد يحتاجون مساعدتنا فيها. ومن الواضح أننا سنقوم بكل ما سيطلبونه منا".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت بأن الإدارة الأمريكية تميل إلى تزويد أوكرانيا بدبابات "إم 1 أبرامز" الأمريكية، وأن الإعلان عن التوريدات قد يتم هذا الأسبوع، لكن المسؤولين الأمريكيين لم يتخذوا بعد قرارهم.