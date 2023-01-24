انت الان تتابع خبر بارزاني للمنتخب الوطني: اللاعبون عكسوا الصورة الحقيقية عن العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيسُ إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، الثلاثاء، أن لاعبي المنتخب الوطني عكسوا الصورة الحقيقية عن العراق.

وقال اتحاد كرة القدم العراقي في بيان، إن "رئيسُ إقليم كردستان "نيجرفان بارزاني" استقبل، اليوم الثلاثاء، في مدينةِ أربيل وفدَ المنتخب الوطنيّ العراقيّ الفائز ببطولةِ كأس الخليج 25 التي اختتمت في مدينةِ البصرة".

وأشارَ بارزاني في حديثه إلى "دور لاعبي المنتخب الوطنيّ الذين زرعوا روحاً متماسكةً عكست الصورةَ الحقيقيّة عن العراق من شماله إلى جنوبه بمختلفِ ألوانه وأطيافه ومعتقداته، وستظل هذه الصور الشامخة في الاستحقاقاتِ المقبلة"، متأملاً أن "نشاهد المنتخبَ العراقيّ في كأس العالم.

وكان بارزاني، قد شاركَ إلى جانب رئيسِ الوزراء محمد شياع السوداني، في 21 كانون الثاني الحالي، في مراسم استقبال وتكريم المنتخبِ الوطنيّ في العاصمةِ بغداد.