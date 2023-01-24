شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل ينعى الكاتب الصحفي علام عبدالغفار رئيس قسم المحافظات بجريدة الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الكاتب الصحفي علام عبدالغفار، رئيس قسم المحافظات بجريدة الخليج 365، الذي وافته المنية اليوم.

وتقدم حزب إرادة جيل بخالص العزاء لأسرة الراحل والأسرة الصحفية والزملاء بمؤسسة الخليج 365؛ داعيا الله أن يتقبله في الصالحين وأن يسكنه فسيح جناته وينزل عليه رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وانتقل إلى رحمه الله الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير الخليج 365 ورئيس قسم المحافظات بعد صراع مع المرض، ورحلة عطاء حافلة فى مؤسسة الخليج 365 بين أقسامها المختلفة.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الزميل علام عبد الغفار، والذى وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء.