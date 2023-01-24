شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر خلال احتفالية عيد الشرطة: عيدنا جميعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وامين عام تحالف الاحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، أن عيد الشرطة عيد لكل المصريين وهو عيدنا جميعا.

ووجه مطر خلال احتفالية تحالف الأحزاب السياسية المصرية اليوم الثلاثاء بأحد فنادق الجيزة، بعيد الشرطة المصرية ٧١، تحية من القلب إلى وزير الداخلية ورجال الشرطة، مشيرا إلى التضحيات التي قدمتها الشرطة المصرية ودورها الكبير في حفظ الأمن والأمان، وتضحياتهم بأرواحهم من أجل الوطن، واختتم مطر:"كل عام والشرطة بخير ووالأسرة المصرية بخير، والشرطة بتحمينا بأرواحهم عشان نعيش في أمن وأمان".

وانطلقت منذ قليل، الاحتفالية الكبرى التي ينظمها تحالف الأحزاب السياسية المصرية، بمناسبة الذكرى الـ 71 لعيد الشرطة التي تتزامن مع ذكرى معركة الإسماعيلية في 25 من يناير من كل عام. بحضور 42 رئيس حزب سياسي، وأسر الشهداء ونواب مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واحتفالية اليوم، تعد تخليدًا لذكرى شجاعة ووطنية رجال الشرطة في معركة الإسماعيلية، يوم 25 يناير من عام 1952 بعدما رفضوا بكل شجاعة تسليم سلاحهم للمحتل، وتمسكوا بمبنى المحافظة ورفضوا إخلاءه لقوات الاحتلال الإنجليزي، رغم أن عددهم وأسلحتهم وتدريبهم لا يسمح لهم بمواجهة جيوش مدربة على الحرب ومسلحة بالمدافع والدبابات والبنادق الحديثة، بينما كانت قوات الشرطة المصرية مسلحة ببنادق قديمة الصنع، وواجه رجال الشرطة البالغ عددهم 850 فردًا، بكل بسالة، قوات الاحتلال الإنجليزي البالغ عددها سبعة آلاف جندي وضابط ومعهم عدد من المدافع و6 دبابات وراح ضحيتها أكثر من 50 شهيدًا و80 مصابًا.