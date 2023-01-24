شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حسانين توفيق ينعى الزميل علام عبد الغفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ ،الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس الخليج 365 ورئيس قسم المحافظات متقدما بخالص التعازى لأسرة الفقيد وأسرة الخليج 365.

وقال حسانين توفيق :نسأل الله له الرحمة ولأسرته وأسرة جريدة الخليج 365 الصبر والسلوان وجعل حب زملائه له في ميزان حسناته".

وتوفى إلى رحمه الله الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير الخليج 365 ورئيس قسم المحافظات، بعد صراع مع المرض.

وصعدت روح الزميل إلى بارئها بعد صراع مع المرض استمر عدة أسابيع، جعلها الله في ميزان حسناته، ونعزى أنفسنا وأهله وأصدقائه ومحبيه، فقد كان إنسانا مجتهدا خلوقا نبيلا، وصحفيا متفانٍ فى عمله، رحمه الله وعوّضه خيرا فى الجنة بإذنه تعالى