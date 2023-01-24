المدعي العام اللبناني يتحدى بيطار في انفجار بيروت

تحدى المدعي العام اللبناني، القاضي طارق بيطار، الذي يقود التحقيق في الانفجار الضخم الذي وقع في ميناء بيروت عام 2020، مدعيا أنه لا يمكنه المضي قدما في التحقيق، حتى تبت السلطات القضائية في البلاد في الأمر.

ويمثل تحرك المدعي العام، غسان عويدات، فصلًا جديدًا في التحقيق المتعثر منذ فترة طويلة. حيث هدد التحقيق بإثارة اهتزاز النخبة الحاكمة في لبنان، المليئة بالفساد وسوء الإدارة، وهو ما ساعد في دفع البلاد إلى انهيار اقتصادي غير مسبوق، على مدى السنوات القليلة الماضية.

محكمة النقض

وجاء بيان عويدات بعد استئناف القاضي طارق بيطار يوم الاثنين التحقيق، بعد توقف دام 13 شهرًا بشأن الطعون القانونية، التي أثارها سياسيون متهمون في التحقيق، بمن فيهم المدعي العام.

ولم تبت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في لبنان، في تلك الطعون، وهو ما دفع بيطار على الأرجح إلى استئناف العمل في القضية. عرقلة التحقيق

وأوقفت الدوائر السياسية اللبنانية تحقيق بيطار منذ «ديسمبر» 2021. وطعن بعض السياسيين في القاضي في المحكمة، واتهموه بانتهاك الدستور أو التحيز. كما وردت تقارير عن تهديدات ضد القاضي وتعهدت الحكومة أواخر عام 2021 بزيادة أمنه.

وأمر بيطار يوم الاثنين بالإفراج عن خمسة من أصل 17 معتقلا في القضية، واتهم ثمانية مسؤولين من بينهم كبار مسؤولي المخابرات اللواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا وعويدات.

كما استدعى القاضي ما لا يقل عن 14 سياسيًا ومسؤولًا قضائيًا وأمنيًا وجماركًيا لاستجوابهم طوال فبراير.

ورفض مسؤولون كبار مرارا الحضور للاستجواب منذ بدء التحقيق.

خطأ كبير

كما انتقد زعيم جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، حسن نصر الله، تحقيق بيطار ووصفه بأنه «خطأ كبير» وطالب بإقالته. نصر الله، مثل غيره، لم يقدم أي دليل على هذه المزاعم، متجاهلين أنه في 4 أغسطس 2020، انفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، وهي مادة تستخدم في الأسمدة، في مرفأ بيروت، مما أسفر عن مقتل 218 شخصًا وإصابة أكثر من 6000، وإلحاق أضرار بأجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية.

الانفجار الهائل مزق الشوارع والمباني، وفي غضون ثوانٍ مأساوية قليلة، تُرك أكثر من ربع مليون من سكان بيروت منازل غير صالحة للسكن. بعد ذلك، كشفت الموانئ والجمارك والوثائق القانونية عن تخزين المواد الكيميائية، بشكل غير لائق لسنوات في مستودع الميناء - وكان كبار السياسيين والمسؤولين على علم بذلك.

طارق بيطار:

هو ثاني قاضٍ يتولى القضية، بعد إقالة القاضي فادي صوان في فبراير 2021 بسبب شكاوى تحيز من قبل وزيرين في مجلس الوزراء

وإذا تم عزله أيضًا، فقد تكون هذه هي الضربة النهائية للتحقيق.