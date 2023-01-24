كييف تسعى لنزع الفساد من مسؤوليها

كلف تغيير رفيع المستوى في الحكومة الأوكرانية، ما يقرب من عشرة من كبار المسؤولين وظائفهم، حيث سعى رئيس البلاد إلى القضاء على الفساد الراسخ أثناء خوض المعركة ضد الغزو الروسي.

وجاءت الحملة عندما طلبت بولندا رسميًا إذنًا من ألمانيا، لنقل عدد متواضع من دباباتها القتالية Leopard 2 إلى أوكرانيا.

وتصنع ألمانيا دروعًا عالية التقنية وتحتاج وارسو إلى إذن برلين، لإرسالها إلى دولة غير عضو في الناتو.

استقالة المسؤولين

وفي كييف، استقال نائب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، بعد أن تعهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بمعالجة مزاعم الفساد رفيعة المستوى - بما في ذلك بعض المزاعم المتعلقة بالإنفاق في زمن الحرب - التي أحرجت السلطات ويمكن أن تبطئ مساعي البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وطلب كيريلو تيموشينكو إعفاءه من مهامه، وفقًا لنسخة على الإنترنت لمرسوم وقعه زيلينسكي وتيموشينكو، على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يُذكر سبب للاستقالة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف استقال أيضا، زاعمة أن رحيله مرتبط بفضيحة تتعلق بشراء مواد غذائية للقوات المسلحة الأوكرانية.

واستقال نائب المدعي العام أوليكسي سيمونينكو أيضًا. إضعاف الصفوف

وأدت عمليات المغادرة إلى إضعاف صفوف الحكومة في زمن الحرب، حيث فقد زيلينسكي بالفعل وزير الداخلية، الذي أشرف على الشرطة وخدمات الطوارئ في أوكرانيا، وبقية قيادة الوزارة في حادث تحطم طائرة هليكوبتر الأسبوع الماضي.

ومع توجيه الحلفاء الغربيين مليارات الدولارات لمساعدة كييف في قتالها ضد موسكو، تعهد زيلينسكي بالقضاء على الفساد الذي وصفه بعض المراقبين بأنه متوطن.

ووصل زيلينسكي إلى السلطة في عام 2019 على منصة لمكافحة المؤسسات والفساد.

وانضمت تيموشينكو إلى المكتب الرئاسي في عام 2019، بعد العمل على إستراتيجية زيلينسكي الإعلامية والمحتوى الإبداعي خلال حملته الرئاسية.

أبرز المدافعين

ومن جهة أخرى تعد بولندا من أبرز المدافعين في الاتحاد الأوروبي، عن تقديم مساعدات عسكرية لمساعدة أوكرانيا على الانتصار بعد 11 شهرًا من غزو قوات الكرملين.

وعلى الرغم من أن ألمانيا أصبحت أحد موردي الأسلحة الرئيسيين لأوكرانيا، فقد أظهر الحلفاء الغربيون الآخرون - وخاصة بولندا ودول البلطيق الواقعة على الجانب الشرقي لحلف الناتو، والتي تشعر بأنها مهددة بشكل خاص من قبل روسيا - نفاد صبرهم تجاه البطء المتصور للمستشار أولاف شولتز في التصرف.

في تطورات أخرى:

- قال مكتب الرئاسة الأوكرانية، الثلاثاء، إن خمسة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب سبعة آخرون في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

- قال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو إن صاروخًا روسيًا أصاب مدرسة في شرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

- كما قصفت القوات الروسية تسع بلدات وقرى في منطقة سومي الشمالية، المتاخمة لروسيا، وأصابت منزلا قتلت فيه شابة وأصيب ثلاثة آخرون، حسبما أفاد حاكم محلي دميترو تشيفيتسكي على تليجرام.