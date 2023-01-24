فرنسا تعيد نساء وأطفالا دواعش

مخيم الهول
وكان العائدون محتجزين في مخيم الهول المترامي الأطراف، والخالي من القانون في شمال شرق سوريا، يؤوي عشرات الآلاف من النساء والأطفال، بحسب السلطات الكردية في المنطقة. واحتشد قرابة 50 ألف سوري وعراقي في خيام في مخيم الهول المسيَّج. وما يقرب من 20000 منهم من الأطفال، البقية هم في الغالب زوجات أو أرامل مقاتلي داعش.
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