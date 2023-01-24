الأمين العام للحلف الأطلسي: «لا مؤشر» على أن روسيا غيّرت «أهدافها»

24 يناير , 2023
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (أ ف ب).
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء أن «لا مؤشر» على أنّ روسيا غيّرت «أهدافها» في حربها ضد أوكرانيا.
وشدّد ستولتنبرغ خلال زيارة إلى برلين على أهمية إرسال المزيد من الأسلحة الثقيلة إلى كييف لمساعدتها على صد القوات الروسية.
وقال إنه «واثق» من إيجاد حل «قريبًا» بشأن تسليم دبابات تطالب بها أوكرانيا.
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