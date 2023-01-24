واشنطن: حرق المصحف في السويد «مثير للاشمئزاز»

رأت الولايات المتحدة الإثنين أن حرق ناشط يميني متطرف لنسخة من المصحف في السويد ربما يكون استهدافاً لوحدة الصف داخل حلف شمال الأطلسي، مع استبعاد أنقرة مجدداً دعم جهود ستوكهولم للانضمام إلى الحلف.

وقام المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بالودان السبت بتظاهرة أمام السفارة التركية في ستوكهولم حيث أقدم على حرق نسخة من المصحف، ما أثار غضب تركيا.

وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأميركية للصحافيين إن «حرق كتب تعد مقدسة للكثيرين هو عمل مهين للغاية».

وأضاف «إنه أمر بغيض»، واصفاً الحادث أيضاً بأنه «مثير للاشمئزاز» و«كريه».

واعتبر برايس أن حرق المصحف كان عمل شخص «يهدف إلى الاستفزاز»، و«ربما سعى عمداً إلى تباعد حليفين مقربين، تركيا والسويد».

وأشار إلى أنه «ربما سعى عمداً إلى التأثير على المناقشات الجارية بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي».

ودافع برايس عن موقف السويد، قائلاً إنها تدعم «حرية التجمع»، وأن الفعل «قد يكون قانونياً ومشيناً في آن».

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن غضبه حيال الحادث، بما في ذلك ترخيص السويد للتجمع الذي جرى خلاله إحراق المصحف.