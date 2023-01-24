واشنطن تفرض عقوبات على اقتصادي لبناني شهير

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بغداد - ياسين صفوان - وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن مقلد "كان مستشارا مالياً لحزب الله، وأجرى معاملات مالية نيابة عنه كسبت مئات الآلاف من الدولارات".

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب بريان نلسون: "اليوم ، تتخذ وزارة الخزانة إجراءات ضد صرافة فاسدة، تدعم هندستها المالية بشكل فعال وتمكن حزب الله ومصالحه على حساب الشعب والاقتصاد اللبنانيين".



وجاء في بيان للخزانة أن شركة "CTEX" الخاصة بأعمال مقلد مرخصة من مصرف لبنان المركزي، كما عاقبت نجلي مقلد، بحجة أنهما متورطان في نفس التعاملات المالية.