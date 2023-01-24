انت الان تتابع خبر نائب: ازمة الدولار احرجت حكومة السوداني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الراشد في حديث لبرنامج (عشرين) الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "ليس لدينا سياسة مالية حقيقية والاقتصاد العراقي يعتمد على النفط بشكل كبير"، مشيرا الى ان "ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قوة الدينار العراقي ادخل حكومة محمد شياع السوداني في ازمة حقيقية واحرجها".واضاف :"كان هناك اتفاق بين الفيدرالي الامريكي والبنك المركزي بشأن حركة ومزاد العملة والرقابة عليها، الا ان اغلب المصارف تعاملت مع البنك المركزي للهرب من المنصة الالكترونية الامريكية على انها ليست حقيقية"، مؤكدا ان "ارتفاع الدولار نتيجه الاهمال من محافظ البنك المركزي كونه تعامل مع اكثر البنوك عليها اكثر من علامة استفهام من قبل الحكومة الامريكية".

واشار الى ان "محسن العلاق لا يستطيع النجاح الا عن طريق الاتفاق مع امريكا واتباع سياسة جديدة والتعاون معه من قبل لجان المراقبة على مزاد العملة"، مؤكدا ان "اي خطوات ايجابية مع الامم المتحدة في موضوع الاقتصاد العراقي هو حالة ايجابية و صحيحة كون المبيعات مودعة لديهم".



ولفت الى ان "الكل يدعم حكومة السوداني وعليه ان يجد حلول ترقيعية واحترازية من خلال وضع خطط بديلة"، مشددا على ضرورة "تعزيز البطاقة التموينية ودعم مفرداتها من خلال تواصل وزارة التجارة مع القطاعين الخاص والعام لتوفيرها".