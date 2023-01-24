انت الان تتابع خبر نائب يحدد موعد اقرار الموازنة ويتحدث عن سبب التأخير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المالكي في حديث لبرنامج (عشرين) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الموازنة وصلت الى المسودة الاخيرة وموعد اقرارها الاسبوع المقبل" مشيرة الى ان "التأخر جاء لغرض اتمام الفائدة للمواطنين و ايضا لعودة المفسوخة عقودهم وتثبيت المحاضرين والعقود الجديدة، فضلا عن سعر البرميل الذي في حال انخفض سيؤثر على المواطن".واضافت ان "قانون النفط والغاز وتطبيقه وانصاف المحافظات الجنوبية تسبب ايضا في تأخيرها وعلينا اعطاء مجلس الوزراء ووزارة التخطيط الوقت لأقرارها"، مشيرة الى ان " الحكومة مقبلة على تغيير منهاج السابقة بشكل كامل".

وبشأن ارتفاع الدولار، اكدت المالكي، ان"العراق يحتاج الى جلسة مع الامم المتحدة لمحاربة فساد تهريب العملة"، مردفة :"الحلول التي وضعها محافظ البنك المركزي يغيب عنها القانون كونه تعامل مع اصغر التجار والبنوك".



وتابعت :"الكاظمي تركته ثقيلة على حكومة محمد شياع السوداني حيث اضطرت الى رفع الدولار"، مبينة ان "رئيس الوزراء طلب من النزاهة تشكيل لجنة لمكافحة الفساد".

واوضحت ان "الضغوط الخارجية والداخلية جاءت بسبب نجاح حكومتة السوداني، والكثير يعمل على محاربتها واولهم تجار الفساد".

