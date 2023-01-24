انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يستقبل أسود الرافدين: ضرورة تعزيز الدعم للرياضة العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445431-638101838492722145.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-24 | 14:57
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استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، في قصر بغداد، وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم الفائز بكأس بطولة الخليج بنسختها الخامسة والعشرين.
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