رئيس الجمهورية يستقبل أسود الرافدين: ضرورة تعزيز الدعم للرياضة العراقية

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، في قصر بغداد، وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم الفائز بكأس بطولة الخليج بنسختها الخامسة والعشرين.