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رئيس الجمهورية يستقبل أسود الرافدين: ضرورة تعزيز الدعم للرياضة العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445431-638101838492722145.jpg

2023-01-24 | 14:57

رئيس الجمهورية يستقبل أسود الرافدين: ضرورة تعزيز الدعم للرياضة العراقية

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استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، في قصر بغداد، وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم الفائز بكأس بطولة الخليج بنسختها الخامسة والعشرين.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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