أعمال عنف تفرض الطوارئ في جنوب كردفان السودانية

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وعقدت لجنة أمن الولاية اجتماعا لمناقشة الأوضاع العامة برئاسة الوالي موسى جبر، وقال الأخير «إن حكومة الولاية ظلت تتابع وتعالج الأوضاع العامة التي تنشب من حين لآخر ولكن الحادث مؤسف ومرير للغاية من ضعاف النفوس».وأضاف «على لجنة الأمن وضع التدابير وتسخير كافة إمكانياتها لحسم الفوضى والمتفلتين، مشددا على جمع السلاح من أيدي المواطنين لتكون فقط للأجهزة النظامية».
وتابع جبر بالقول «إن إعلان الطوارئ مصحوب بمحاكم الطوارئ بالتنسيق مع الجهاز القضائي، مبديا ثقته في إنسان ومواطن الولاية، مؤكدا أن لجنة أمن الولاية وضعت تدابيرها وسياساتها عقب هذا الحادث وستظهر نتائجه خلال اليومين المقبلين.
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