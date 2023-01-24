شكرا لقرائتكم خبر أعمال عنف تفرض الطوارئ في جنوب كردفان السودانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت حكومة جنوب كردفان في السودان فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية بداية من اليوم ولمدة شهر، في أعقاب أعمال عنف أسفرت عن مقتل وإصابة 8 أشخاص، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، وجاء القرار بعد مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين صباح اليوم إثر أعمال عنف متكررة تشهدها الولاية.

وعقدت لجنة أمن الولاية اجتماعا لمناقشة الأوضاع العامة برئاسة الوالي موسى جبر، وقال الأخير «إن حكومة الولاية ظلت تتابع وتعالج الأوضاع العامة التي تنشب من حين لآخر ولكن الحادث مؤسف ومرير للغاية من ضعاف النفوس».

وأضاف «على لجنة الأمن وضع التدابير وتسخير كافة إمكانياتها لحسم الفوضى والمتفلتين، مشددا على جمع السلاح من أيدي المواطنين لتكون فقط للأجهزة النظامية».

وتابع جبر بالقول «إن إعلان الطوارئ مصحوب بمحاكم الطوارئ بالتنسيق مع الجهاز القضائي، مبديا ثقته في إنسان ومواطن الولاية، مؤكدا أن لجنة أمن الولاية وضعت تدابيرها وسياساتها عقب هذا الحادث وستظهر نتائجه خلال اليومين المقبلين.