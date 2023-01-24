الصومال تستعد للمرحلة الثانية من الحرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود أمس جيش بلاده إلى الاستعداد للمرحلة الثانية من الحرب على الإرهاب.

وحث رئيس الصومال، في تصريح له خلال تفقده مقر قيادة الفرقة الـ60 للجيش الصومالي، الجنود المتدربين على الحفاظ على قيم ومبادئ الجيش، وتحمل مسؤولية سلامة وكرامة المواطنين، وعدم الاعتداء عليهم.

وأشار الرئيس الصومالى إلى أنه «مع انطلاق المرحلة الثانية من تحرير المناطق، جنوب غرب البلاد، ينبغي تعزيز الاستعداد للقضاء على ميليشيات الخوارج».

يذكر، أن قوات الجيش صدت هجوما شنه مسلحو «حركة الشباب» الإرهابية، على قاعدة عسكرية في جلعد وسط البلاد.