10 آلاف حقيبة هدية المملكة لطلاب سوريا

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وفيما تأتي المساعدات لدعم العملية التعليمية للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية، قام المركز بتسليم 9 أجهزة تنفس صناعي في مستشفيات أم درمان التعليمي، والشعب التعليمي، وسوبا الجامعي، وأحمد قاسم في ولاية الخرطوم السودانية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع الحقائب المدرسية على الطلاب والطالبات السوريين في لبنان خلال العام الدراسي 2022 - 2023، حيث تم خلال المشروع توزيع 10.000 حقيبة مدرسية على عدة مدارس في محافظة عكار شمال لبنان.وفيما تأتي المساعدات لدعم العملية التعليمية للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية، قام المركز بتسليم 9 أجهزة تنفس صناعي في مستشفيات أم درمان التعليمي، والشعب التعليمي، وسوبا الجامعي، وأحمد قاسم في ولاية الخرطوم السودانية.

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