تلاسن بين ميقاتي وباسيل يشغل لبنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انشغل الشارع اللبناني بالتلاسن بين رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بشأن الوزراء المسيحيين.

ونفى المكتب الإعلامي لباسيل، في بيان ما نسبه إليه ميقاتي في مسألة الوزراء المسيحيين وإشارة الصليب، إذ إن النائب باسيل لا يمكن أن يقول مرة هكذا عبارة بأن ليس كل من يرسم إشارة صليب هو مسيحي.

وأسف المكتب الإعلامي لباسيل لهذا الدرك الذي وصلت إليه الأمور في استثارة الغرائز الطائفية طلبا لشعبوية وتحصينا لشخص في إزاء الأداء المخالف للدستور والميثاق.

وأعلن المكتب الإعلامي لميقاتي، في بيان، أن رئيس الوزراء يستغرب نفي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن يكون قال عبارة ليس كل من يرسم إشارة صليب هو مسيحي، خلال اللقاء الذي جمعهما بعد أول جلسة لمجلس الوزراء.

وأضاف بيان مكتب ميقاتي «يجدد دولة الرئيس التأكيد أن باسيل قال هذه العبارة، وإن مواقفه الإعلامية المتكررة التي تطعن بشرعية جلسات الحكومة، ومنها بيانه الأخير بالذات، رغم مشاركة سبعة وزراء مسيحيين من أصل 12 وزيرا فيها، يثبت حقيقة نظرته التمييزية بين المسيحيين، فاقتضى التوضيح».

على صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي أمس، أنه لن يطرح موضوع تأجيل الانتخابات البلدية على مجلس الوزراء.

وقال في تصريحات صحفية «إن القانون يجبرني أن أدعو إلى هذه الانتخابات في الأول من أبريل المقبل، وأن أجريها في شهر مايو المقبل، خصوصا أن ولاية مجالس البلدية الحالية في كل لبنان تنتهي في 31 مايو، إلا إذا صدر عن المجلس النيابي قانون بإرجائها، وليس أنا من سيقترح التأجيل».