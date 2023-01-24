شكرا لقرائتكم خبر تدهور معيشي في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤول فلسطيني أمس «إن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين تشهد تدهورا معيشيا خطيرا في ظل معدلات الفقر والبطالة القياسية».

وذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، في بيان، أن معدلات الفقر في مخيمات اللاجئين ارتفعت إلى 90%، وانعدام الأمن الغذائي إلى 65%، فيما البطالة إلى 60% فضلا عن ارتفاع السلع الأساسية.

ودعا لدى اجتماعه في غزة مع وفد من مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، الاتحاد الأوروبي إلى رفع قيمة مساهماته المالية للعام الجاري، بما يتناسب مع الزيادة التي أقرتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في ميزانيتها الاعتيادية للعام 2023 بنسبة 3.8%.

وبحسب البيان، بحث الاجتماع تعزيز آفاق التعاون المشترك والشراكة لتحسين الخدمات في المخيمات الفلسطينية ودعم مشاريع حيوية ذات أولوية واحتياج للاجئين الفلسطينيين، والدعم المالي لميزانية أونروا للعام 2023.

وأكد أبو هولي ضرورة تأمين العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد الحل السياسي لقضيتهم طبقا لما ورد في القرار 194، وأهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بزيادة مساهماتها المالية لدعم ميزانية أونروا.

وثمن الدعم الثابت للاتحاد الأوروبي من خلال الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الاتحاد وأونروا لتمويل متعدد السنوات لميزانية الوكالة الاعتيادية بقيمة 246 مليون يورو خلال ثلاث سنوات من 2021 - 2024.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر ثالث مانح رئيس ومؤثر لدى أونروا بعدما وصلت قيمة تبرعاته إلى ما يزيد عن 106 ملايين دولار لميزانية الوكالة الاعتيادية في عام 2022.

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت أمس اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاقية حزمة المساعدات الأوروبية لفلسطين بقيمة نحو 300 مليون دولار.

أرقام مؤلمة:

90 %نسبة الفقر

65 % نسبة غياب الأمن الغذائي

60 % نسبة البطالة