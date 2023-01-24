القبض على 6 إرهابيين بالعراق

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وقالت إن المقبوض عليهم مطلوبون وفق أحكام الإرهاب،لانتمائهم لداعش، مبينة أنهم اعترفوا خلال التحقيقات، بانتمائهم إلى تلك العصابات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة الاستخبارات في العراق أمس القبض على 6 إرهابيين خطرين في محافظة صلاح الدين.وقالت إن المقبوض عليهم مطلوبون وفق أحكام الإرهاب،لانتمائهم لداعش، مبينة أنهم اعترفوا خلال التحقيقات، بانتمائهم إلى تلك العصابات.

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