الحوثي ينهب أموال اليمنيين تحت عباءة الدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران حملة جبايات كبيرة بمناطق سيطرتها، تحت مسمى «عيد جمعة رجب»، في محاكاة للطريقة الإيرانية في سلب الناس أموالهم، وإثراء القيادات السلالية تحت ذريعة الدين.

وأكدت رئيسة تحالف نساء من أجل السلام في اليمن، نورا الجروي، أن ميليشيات الحوثي تفرض هوية مختلفة عن هوية اليمنيين، موضحة «أن هذه السياسية لا تختلف عن سياسية العناصر الإرهابية، إذ تستمر الميليشيات في فرض أجندات وأفكار طائفية بمناطق سيطرتها».

وفي سياق الانتهاكات والجرائم الحوثية، اقتحم مسلحون حوثيون مسجد منطقة «العشة» في منطقة الجاهلية بمديرية همدان، شمال صنعاء، واتخذت منه مقرا لمسلحيها، وقال شهود عيان إن مجاميع من مسلحي الحوثي اقتحموا مسجد منطقة العشة، واتخذوا من مرفقات المسجد مقرا لعناصره الذين استقدمتهم، ضمن حملة عسكرية، انطلقت أواخر الشهر الماضي، فيما تنفذ جماعة الحوثي حملة عسكرية على المنطقة.

من جهة أخرى، دانت منظمة «سام للحقوق والحريات» استهداف المدنيين من قناصة تابعين لميليشيات الحوثي في مدينة تعز، وأعربت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، في سلسلة تغريدات على «تويتر»، أمس، عن إدانتها البالغة، لاستهداف «أحد قناصي جماعة الحوثي المتمركز في تبة الصبري، للمواطن محمد يسر»، الأمر الذي أدى لإصابته في قدمه اليمنى أثناء عودته لمنزله في حي التوحيد شارع الأربعين مديرية القاهرة».

وشددت على أن «تكرار عمليات الاستهداف والقنص التي ينفذها الأفراد التابعون لجماعة الحوثي، هو نتيجة متوقعة لاستمرار سياسة الإفلات من العقاب»، مشيرة إلى أن «المجتمع الدولي يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية، نظير صمته غير المبرر تجاه انتهاكات جماعة الحوثي ضد المدنيين».

ودعت المنظمة «المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات أكثر جدية، والعمل على ملاحقة مرتكبي الانتهاكات، وفي مقدمتهم الأفراد التابعون لجماعة الحوثي، وتقديمهم للقضاء الدولي نظير جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتورطة بها الجماعة وأفرادها».

إلى ذلك، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أمس، أن 2,700 مدرسة تعرضت للدمار أو الضرر منذ بدء الحرب باليمن، وقالت في حسابها على تويتر، «نظام التعليم في اليمن على حافة الانهيار، فقد تعرضت 2,700 مدرسة للدمار أو الضرر». وأضافت المنظمة أنها تدعم 16 مدرسة في 6 مواقع نزوح لتحسين الوصول إلى التعليم.

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